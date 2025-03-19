Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi. Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FED OCAKTA İNDİRİME ARA VERMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek iki yıl için büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, 2025 yılı için yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e ve 2027 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi. Fed yetkilileri, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak değişmedi.

Fed yetkilileri medyan faiz tahminini bu yıl için yüzde 3,9, 2026 için yüzde 3,4, 2027 yılı için yüzde 3,1 ve uzun dönem için yüzde 3,0 olarak sürdürdü.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Fed'in projeksiyonunda, bu yıl için çekirdek PCE beklentisi yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e çıkarken, gelecek yıl beklentisi yüzde 2,2, 2027 beklentisi yüzde 2,0 olarak sabit oldu.

Yetkililerin PCE enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2025 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıktı; 2027 ve uzun dönem için yüzde 2,0 olan tahmini değişmedi.

Fed yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4' çıkarırken, gelecek iki yıl için tahminini yüzde 4,3, uzun dönem için yüzde 4,2 olarak korudu.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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