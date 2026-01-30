Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başladı. Lig aşamasında 10 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu. İlk tur İstanbul'da, ikinci tur Torino'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’la eşleşen Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı iç sahada oynadığı son 12 maçı kaybetmedi 8G, 4B).
Galatasaray bu turu geçmesi halinde Liverpool ya da Tottenham takımlarından biriyle eşleşecek.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Galatasaray-Juventus
Borussia Dortmund-Atalanta
Benfica-Real Madrid
Paris Saint-Germain vs AS Monaco
Karabağ-Newcastle United
Olympiacos-Leverkusen
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs (Budapeşte)