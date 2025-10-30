Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis oynayan hakemler açıklaması Türk futbolunda bomba etkisi yaratırken Galatasaray -Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin hakemleri de belli oldu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray- Trabzonspor derbisinde maçın orta hakemi olarak Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcıları ise Deniz Caner Özaral ve Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini ise Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcıları ise; İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken ve Direnç Tonusluoğlu ise Yılmaz'ın yardımcıları olacak.