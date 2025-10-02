Son Dakika Haberi... Gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’le ilgili haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın karar duruşmasında bugün görüldü.

Hakim karşısında çıkan Karabay'a beraat ve para cezası verildi.

"25 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK"

Duruşmada davayı takip eden gazetecilerden Hilmi Hacaloğlu Karabay'ın yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya için şunları kaydetti:

"Bu davada bir suçtan (A. Gürlek'e hakaret) 42 bin lira para cezasına (21 taksit) çarptırıldı. Diğer suçlardan ( terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek ve halkı yanıltmak) beraat. Bu davada tutuksuz yargılanıyordu. Tutuklu yargılandığı dava 25 ACM'de 2 Aralık'ta."

"MAHKEMEDEN BİR TALEBİM YOK"

22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve mahkemede söz verilen tutuklu gazeteci Furkan Karabay, “Beni getirdiğiniz için teşekkür ederim. Hem hava değişikliği oldu hem de arkadaşlarımı görmüş oldum. Siyasi dosyalarda verilecek kararlar ne suçlu olduğumuzu ne suçsuz olduğumuzu gösterir. Mahkemeden bir talebim yok" dedi.

FURKAN KARABAY NEDEN TUTUKLU?

Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.