Gebze’de metro inşaatının yakınlarındaki 5 katlı bina çöktü, enkaz altında 5 kişinin kaldığı açıklandı.

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 5 katlı bir bina çöktü.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıca evin Gebze'deki metro inşaatı yakınlarında olduğu belirtilirken; yıkımın saat 07:00 sıralarında meydana geldiği kaydedildi.

Binanın adının Arslan apartmanı olduğu öğrenildi.

ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİ VAR

Gebze Belediye Başkanı enkaz altında 5 kişinin olduğunu açıkladı.

Gebze Yenigün Gazetesi'nin haberine göre de enkaz altında kalan birinin de sağır ve dilsiz olduğu öne sürüldü.

BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı. Binanın en alt katında bir eczane olduğu görüldü.

İşte o kare:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada binanın 5 katlı olduğunu, zemin katında eczane olduğunu binada 2 aile olduğunu ancak mal sahiplerinin memleketlerine gittiklerini belirterek binanın nüfusunun 7 olduğunu ancak enkaz altında olma ihtimali bulunan kişi sayısının 5 olduğunu kaydetti.

AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken binanın metro inşaatına 10-15 metrelik bir mesafede olduğu ve binanın 2012'de iskan aldığı ortaya çıktı.