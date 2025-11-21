Türkiye'de milyonlarca vatandaş İstanbul'daki gıda zehirlenmesi skandallarına odaklanmışken yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi eklendi. 25'den kişi gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

RESTORAN 3 KEZ MÜHÜRLENMİŞ

Olayın ardından yapılan araştırmada zehirlenmenin meydana geldiği işletmenin daha önce 3 kez mühürlendiği öğrenildi. İşletme dördüncü kez mühürlenecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

BÖCEK AİLESİ YOK OLMUŞTU

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.