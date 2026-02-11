Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, kabinede kritik değişiklikler yapıldı. Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz Tunç'u Adalet Bakanlığı görevinden aldı yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atadı. Ali Yerlikaya ise İçişleri Bakanlığı görevinden alındı, yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun"