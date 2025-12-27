Yalova'da 26 Eylül'de şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı... Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” dedi. Bu beyanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. CNN Türk’ten Merve Tokaz’ın haberine göre, analiz sonucunu içeren raporda şu ifadeye yer verildi: -Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır. Bu sonuçla birlikte, iki isim hakkında olay gecesi uyuşturucu madde etkisinde olduklarına dair iddialar doğrulanmamış oldu.

