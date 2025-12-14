Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir'de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

Gülşah Durbay, 2008 yılında başlayan bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 2 Ağustos 2024’te, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmiş, 4 Eylül’de kolon kanseri tanısı konmuştu. Bu süreçte kemoterapi tedavisi gören Durbay, 1 Aralık 2025 tarihinde kan değerleri ve beslenme durumunda bozulma saptanması üzerine Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisi’ne yatırıldı.

Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında kötüleşmenin ardından 2 Aralık’ta Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan Durbay, 5 Aralık’ta İzmir Şehir Hastanesi’nde operasyon geçirdi ve aynı gün yeniden Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Durumu 12 Aralık’ta ağırlaşan Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı.

Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi’nde süren yoğun bakım tedavisi sırasında bu akşam saatlerinde, 37 yaşında hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

4 Ocak 1988 tarihinde Manisa'da doğan Gülşah Durbay, ilk ve orta öğrenimini memleketi Manisa'da tamamladı.

Üniversite eğitimi için Ankara'ya taşınan Durbay, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Akademik kariyerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ekonomi ve finans alanında doktora yaparak devam eden Durbay, bir yandan da özel sektörde yöneticilik görevini üstlendi.

Gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında şirketlere danışmanlık hizmeti veren Durbay, aynı zamanda siyasi hayata atılarak CHP Manisa Gençlik Kollarında aktif olarak görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek hem partisi hem de şehri için önemli bir başarıya imza attı. Böylece Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.