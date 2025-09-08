İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından çağrı heyeti olarak il başkanlığına getirilen Gürsel Tekin bugün saat 12.00'de CHP İl Binası'na gidecekti. Dün akşamdan itibaren il binası önünde toplanan CHP'li milletvekilleri, PM üyeleri, gençlik ve kadın kolları, partililer kayyumun binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda çevik kuvvet polisi, girişleri kapatan bariyerler, TOMA araçlarıyla bina çevresinde sıkı önlemler aldı.

Gece boyunca il binası çevresinden ayrılmayan partililerin sayısı bu sabah daha da arttı. Sorunu çözmek için devreye girenler oldu.

BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Bugün saat 12.00'de il binasına gideceğini belirten Gürsel Tekin'in partililerle polisin karşı karşıya gelmemesi için bazı temaslar yürüttüğü öğrenildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İstanbul Valisi Davut Gül'le telefonla konuşup bina önü ve çevresinde polisin ayrılmasını talep etti, kendisinin de belirtilen saatte il binasına gitmeyeceğini kaydetti.

Bu arada parti kurmaylarıyla da temaslar kuruldu. Gidişin başka bir güne ertelenmesi görüşüldüğü öğrenildi.

BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLAYACAK

Gürsel Tekin'in yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor. Gürsel Tekin'in "baştan itibaren sorun yaratan değil sorun çözen" bir tutum içinde olduğunu, gelişmeler nedeniyle yeni sorun değil sorunun başka bir yolla çözecekleri belirteceği kaydedildi.