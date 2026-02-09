TBMM’de stajyer öğrencinin istismarına ilişkin davada sanıklardan İbrahim Beşlioğlu, öğrenciye mesaj attığını kabul ederek “Çok pişmanım, boşluğuma geldi” ifadelerini kullandı. TBMM Hukuk İşleri Başkanı İsmail Aydos ise suçtan Meclis’in de zarar gördüğünü belirterek üç sanığın ihraç edildiğini açıkladı. Mağdur stajyer, SEGBİS üzerinden verdiği ifadede durumu Meclis’e bildirdiklerini ancak “Sizin başınız yanar” yanıtını aldıklarını söyledi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, önceki duruşmada tutuklu dört sanığın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Bugünkü duruşmada ise mahkeme, tutuklulukta geçen süreyi ve kaçma şüphesinin bulunmamasını gerekçe göstererek 5 sanığın da tahliyesine hükmetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.