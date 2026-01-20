Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle 6 Ocak'ta hastanede tedavi altına alınmıştı. 97 yaşındaki usta oyuncu 12 Ocak'ta ise entübe edilmişti.

Gazeteci Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden yeni açıklamada bulundu.

"DURUM PARLAK DEĞİL"

Arman, şu ifadeleri kullandı:

"3 haftadır hastane... Ömer toplantılarını buradan yapıyor. Her gün geliyoruz. Görüş saatlerinde görüyoruz. Bütün yoğun bakım aileleriyle yakın olduk. Acılarına da ortak olduk. Bir kısmı kaybetti yakınlarını. Onlarla ağladık."

"Biz hâlâ beklemedeyiz. Entübe hâlâ devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz."

"Onun için ne hayırlıysa o olsun. İçimden çok post koymak filan gelmiyor. Sadece gündemle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Tadım tuzum yok. Böyle..."