Hatay’ın Antakya ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerel kaynaklar ve sismik veriler, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini gösterdi.

Merkez üssü Antakya olarak açıklanan sarsıntının, çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.