Hatay’ın Antakya ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerel kaynaklar ve sismik veriler, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini gösterdi.
Merkez üssü Antakya olarak açıklanan sarsıntının, çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 15, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nQ5eCzBu89@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi