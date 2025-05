Açıklama Pakistan Devleti Askeri Sözcüsü tarafından yapıldı. Hindistan askeri kuvvetleri sınır tartışması yaşadıkları Pakistan'ın 3 bölgesine füzelerle saldırdı.

KEŞMİŞ BÖLGESİNDE PATLAMA SESLERİ

Reuters'ın geçtiği bilgilere göre, Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Keşmir bölgesinin bir kısmı Hindistan diğer kısmı da Pakistan yönetiminde yer alıyor.

Reuters: "Pakistan Keşmiri'nde Muzaffarabad yakınlarında peş peşe birden fazla şiddetli patlama sesi duyuldu." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN: MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYORUZ

Pakistan ise yaptığı açıklamada, "Hindistan şu an bize saldırıyor. Saldırımız her an gerçekleşebilir. Misillemeye hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN: TERÖR ALTYAPISINI HEDEF ALDIK

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığı saldırıda hedefin bölgedeki terör altyapısının hedef alındığı söylendi. Hindistan tarafından yapılan açıklamada "Pakistan işgali altındaki Cemmu Keşmir'de terör altyapısını vuran 'Sindoor Operasyonu'nu başlattık." denildi.

TURİSTLERE SALDIRI OLMUŞTU

Yakın zamanda Hindistan'ın bir tatil köyü Pahalgam'a turistlere silahlı saldırı oldu. En az dört silahlı kişinin onlarca turiste ateş açtı. Hint polisi olayı bir "terör saldırısı" diye tanımladı. Hindistan basını bu saldırılardan doğrudan Pakistan'ı sorumlu tuttu.