Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Buna göre hükümetin ilk teklifi, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 oldu. 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı 6 ayı için yüzde 4 oldu.

MEMURLARIN TALEBİ NE OLMUŞTU?

Memur-Sen; 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini temmuz ayının son gününde açıklamıştı. Sendika 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti. Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti. Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.

MEMUR-SEN'DEN TEKLİFE TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin kararına tepki gösterdi. Yalçın'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Pazardaki marketlerde ki fiyatlarla kiralarda örtüşüyor mu? Bu teklif 19 gün değil 19 saniye bile düşünülmemiş. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, buradan kamu işverenine soruyorum. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Teklif demiyorum, bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan, farazi oluşturulmuş rakamlardır. Geride kalan sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi teklifler gelmesini, sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif bekliyoruz"

YENİ TEKLİF KAPSAMINDA MÜZAKERE KABUL EDİLDİ

Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, genele ilişkin 70 teklif, Kamu İşveren Heyeti tarafından 13 Ağustos 2025’te “Yeni Teklif” kapsamında müzakere kabul edildi. Görüşmeye Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katılacak.

İşte “Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek” bazı yeni teklifler:

KAMU GÖREVLİLERİNE KİRA YARDIMI

15000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında (yaklaşık 17.550 TL) aylık kira yardımı.

GİYECEK YARDIMI

2026 ve 2027 Şubat maaşlarıyla birlikte 15000 gösterge rakamı tutarında (yaklaşık 17.550 TL) ödenek.

DİNİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında, son maaşla birlikte 20000 gösterge rakamı (yaklaşık 23.400 TL) ikramiye.

HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİKLERİ

Belirtilen çok sayıda unvanın Teknik Hizmetler Sınıfına, diğer yardımcı hizmetler personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi.

SOSYAL YARDIM KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

Silah altına alınma, doğum, hastalık vb. nedenlerle aylıksız izinde olanlara aile ve kreş yardımının sürmesi, ayrıca bazı durumlarda maaşın %50’si ve SGK primlerinin ödenmesi.

TAŞRA UZMANLARININ HAKLARININ EŞİTLENMESİ

Taşra uzmanlarının mali ve özlük haklarının merkez personelle eşitlenmesi.

KAMU PERSONEL SİSTEMİ DÜZENLEMESİ

657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta liyakat, kariyer ve adil ücret esaslı değişikliklerin 2026’da sendikalarla ortak tamamlanması.