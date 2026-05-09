İBB soruşturması kapsamında 'Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı' iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi. 7 kişiden 5'i yurtdışı çıkış yasağı, biri ev hapsi şeklinde adli kontrolle diğer 1 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.

30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29’u yakalanarak gözaltına alınırken yurt dışında bulunduğu belirtilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.