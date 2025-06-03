CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu bazı isimler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü.

Başkanlar daha sonra ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerin savcılık işlemleri tamamlanmaya başladı.

5'İ BELEDİYE BAŞKANI 30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemleri tamamlanan 30 kişi hakkında savcılık tutuklama istedi. Hakkında tutuklama talep edilen isimler şöyle:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,

Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı

Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı

Aykut Erdoğdu - CHP Milletvekili

Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü

Veysel Erçevik - Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı

Gürkan Polat - Beylikdüzü Belediye Başkan Asistanı

Ömer Kazancı - Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Can Zafer Yaman - Kadirli Belediyesi İşçisi

Ebubekir Akın - İş İnsanı

Gürkan Dölekli - Aziz İhsan Aktaş’ın Ortağı

Özer Ayık - Koordinatör

Sırrı Küçük Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı

Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı

Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Baki Aydöner - CHP PM Üyesi

Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü

Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi,

Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı

Fikret Demir - İşçi