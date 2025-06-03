CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu bazı isimler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü.
Başkanlar daha sonra ifade için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilenlerin savcılık işlemleri tamamlanmaya başladı.
5'İ BELEDİYE BAŞKANI 30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
İşlemleri tamamlanan 30 kişi hakkında savcılık tutuklama istedi. Hakkında tutuklama talep edilen isimler şöyle:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı
Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı
Aykut Erdoğdu - CHP Milletvekili
Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü
Veysel Erçevik - Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı
Gürkan Polat - Beylikdüzü Belediye Başkan Asistanı
Ömer Kazancı - Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı
Can Zafer Yaman - Kadirli Belediyesi İşçisi
Ebubekir Akın - İş İnsanı
Gürkan Dölekli - Aziz İhsan Aktaş’ın Ortağı
Özer Ayık - Koordinatör
Sırrı Küçük Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı
Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı
Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Baki Aydöner - CHP PM Üyesi
Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü
Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi,
Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı
Fikret Demir - İşçi