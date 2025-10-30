İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; kamuoyunda "İBB iddianamesi" olarak bilinen soruşturma kapsamında alınması planlanan tüm ifadelere başvuruldu.

KASIM AYINDA HAZIR OLACAK

T24'te yer alan habere göre, Savcılık kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması hakkındaki iddianamenin kasım ayının ilk haftasında hazır olacağını bildirdi.