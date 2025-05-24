19 Mart operasyonu ile başlayan eylemlere katıldıkları için tutuklanan gençlerden bazıları halen cezaevinde bulunuyor.

Kurban Bayramının yaklaştığını belirten İmamoğlu, iktidara seslenerek, "Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor." dedi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır.

Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun.

Ekrem İmamoğlu"