Gözaltına alınan ve bugün ifadesi alınmaya başlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" ifadelerine ye verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi'nden 31 yıl önce aldığı diploması iptal edildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte "suç örgütü kurmak" kapsamında "yolsuzluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi.

Diğer bir soruşturma olan “kent uzlaşısı” nedeniyle "terör" suçundan ise İmamoğlu'nun yanı sıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

İmamoğlu, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, sanatçı Ercan Saatçi ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 88 kişi gözaltına alındı.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

İsimlerin yarın saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.