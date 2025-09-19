İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

İmamoğlu’nun istinaf mahkemesine taşıdığı o cezaya ilişkin karar çıktı. İstinaf mahkemesi İmamoğlu’nun 2 Yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan “siyasi yasağı” da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Ancak ceza 1 Yıl 19 ay 15 gün hapis cezası olarak onandı.

KARAR TEMYİZE GİDECEK

SÖZCÜ Ana Haber Bülteni sunucusu Can Coşkun canlı yayında Av. Kemal Polat'a yazdığı mesaja gelen yanıtı açıkladı. Av. Bolat verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Karar bize henüz tebliğ edilmedi. Ancak Yargıtay yolu açık henüz kesinleşen bir siyasi yasak yok. Biz kararı temyiz edeceğiz."