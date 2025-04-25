Görevden alınarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Dün İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Medya AŞ Genel Müdürü Murat Ongun avukatları da gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan avukatının gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak" açıklamasını yapmıştı.