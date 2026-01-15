Son dakika... CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması öncesi Silivri'de gerilim yaşandı. Jandarma Silivri'de bekleyenlere coplarla, biber gazlı ve TOMA ile müdahale etti.

SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak Silivri'de yaşanan gerilimi canlı yayında anlattı.

COPLAR KONUŞTU

Altuntoprak şu ifadeleri kullandı:

Jandarma hazır ve TOMA aracı bekliyor. Duruşma salonunda gerginlik arttı, yaklaşık 10 dakika önce Sibel Suiçmez'in barikatı açıp içeriye girmek istemesinin ardından ortalık karıştı. Jandarma coplarla burada bekleyenlere müdahale etti.

"BİBER GAZLI VE TOMA'LI MÜDAHALE VAR"

Trafik tamamen kapandı. Bir yandan biber gazı fişekleri ile müdahale var. Tansiyon yüksek. İmamoğlu'na destek için gelenler kargaşa içinde kaldı.

Bir yandan da bugün Silivri'de açık görüş var. Yakınlarını görmek isteyenler de burada bekletiliyor. Salon kapasitesi yetersiz olduğu için içeriye kimsenin alınmadığı söylendi.

Barikatı aşan partililer duruşma salonuna ilerledi. TOMA da müdahaleye başladı.