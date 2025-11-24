AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyetin, teröristbaşı Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği öne sürüldü.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Heyet, İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gidecek.

İddiaya göre ayrıca; Heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı ve izin çıktı.

Heyetin ulaşımını, görüşme ve diğer teknik detayların tamamının MİT tarafından organize edileceği kaydedildi.

AKP VE DEM'DEN İLK AÇIKLAMA

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; heyet İmralı'ya Salı ya da Çarşamba günü gidecek. Bugün için herhangi bir ziyaret planlanmıyor.

SÖZCÜ TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığına göre; AKP'li Hüseyin Yayman görüşmenin yarın ya da çarşamba olabileceğini belirtirken; DEM Parti kaynakları da, "Elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

Sorulacak sorunun ne olacağı da merak konusu olurken; silah bırakma çağrısının kimi kapsadığının sorulacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım Cuma günü İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı oylamada İmralı'ya bir heyet gönderme kararı aldı.

Heyette; AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

Cuma günkü kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi.

AKP, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de iki evet oyu verildi.

Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par'dan üç hayır oyu çıktı.

CHP ise oylamaya katılmadı ve İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini açıkladı.

Yeni Yol ise oylamadan bir gün sonra üye göndermeyeceğini açıkladı.