İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörizmin finansmanı ve aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında, Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 grup şirketinin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı.
Şirketlerde tutuklu yöneticiler, istifalar ve işleyişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle ticari faaliyetlerin durma noktasına geldiği belirtildi.
20 şirketin listesi:
1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
2-) Verusa Holding A.Ş.
3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
4-) İnnosa Teknoloji A.Ş
5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
7-) Pan Teknoloji A.Ş.
8-) Şişli Enerji A.Ş.
9-) Ortaköy Enerji A.Ş.
10-) Standard Boksit A.Ş.
11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş
12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi
14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi
15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.
19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.
20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi