İran'a yönelik sabah saatlerinde başlatılan İsrail-ABD ortak saldırısına dair Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada "Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır" ifadesi yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.