İran'a karşı gerçekleşmesi beklenen, tüm dünyanın beklediği saldırı ABD'nin bombardımanıyla başladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "önleyici bir saldırının başlatıldığını" duyurdu. İran'dan aktarılan görüntülerde bombaların düşmesiyle yaşanan patlamalar ve duman bulutları görüldü. İran'daki yerel kaynaklar, henüz sadece 3 saldırının gerçekleştiğini aktardı. ABD'nin saldırıya katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor. İran'ın karşılık verip vermediği de henüz belli değil. İsrail'de sirenlerin duyulduğu aktarıldı.

