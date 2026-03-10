Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

Bakan Erakçi de Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını belirtti.