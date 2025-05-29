Reuters'in haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Ortadoğu Temsilcisi Wıtkoff'un Gazze'ye ateşkes önerisini kabul ettiği iddia edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes önerisine 'evet' dedi.
İsrail medyasında da verilmeye başlanan haberlerde, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Witkoff'un 'yeni' planı İsrail lehine değiştirildiği için Hamas'ın söz konusu durumdan memnun olmadığı bildirildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
İddialar üzerine haberler yapılmaya başlansa da resmi makamlardan konuya dair bir açıklama gelmedi