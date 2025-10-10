İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.

İsrail medyası anlaşmayı paylaştı

SAVAŞIN SONA ERMESİ



İlk maddeye göre, Başkan Trump’ın duyurusunun ardından Gazze Şeridi’ndeki savaş resmen sona ermiş sayılacak. Taraflar, bu hedef doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda uzlaştı. İsrail hükümetinin onayının hemen ardından tüm askeri operasyonlar, hava saldırıları, topçu atışları ve hedef alma operasyonları dahil, 72 saat boyunca tamamen durdurulacak.

İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ekteki haritada belirtilen sınırlara çekilecek. Bu çekilme, hükümet onayından sonraki 24 saat içinde tamamlanacak. Hamas anlaşmaya tam olarak uyduğu sürece, İsrail birlikleri çekildikleri bölgelere geri dönmeyecek.

İNSANİ YARDIMIN BAŞLATILMASI



Çekilmenin ardından, insani yardım sevkiyatı derhal başlayacak. 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasıyla uyumlu olarak gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tam kapsamlı girişine izin verilecek. Yardım akışı, belirlenen uluslararası plan çerçevesinde yürütülecek.

REHİNE VE MAHKUM DEĞİŞİMİ



Anlaşmanın beşinci maddesi, esir ve mahkum takasının ayrıntılarını belirliyor. Hamas, 72 saat içinde elindeki tüm İsrailli rehineleri hayatta olanlar ve hayatını kaybedenler dahil serbest bırakacak. Aynı süreçte, İsrail de belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Taraflar arasında bilgi paylaşımı, arabulucular ve Kızılhaç üzerinden yürütülecek. Değişim süreci kamuoyuna açık tören yapılmadan, gizlilikle gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI GÖZETİM



Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve taraflarca belirlenecek diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir “görev gücü” kurulacak. Bu yapı, uygulama sürecini izleyerek taraflar arasında koordinasyon sağlayacak.