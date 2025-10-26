İstanbul Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün, sanal devriye faaliyetleri kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, çeşitli grupların yasa dışı eylem hazırlıkları yaptığını tespit ettiği, bu eylemlerin kamu düzenini bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirmesinde bulunulduğunu bildirdi.

Valilik açıklamasında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık alan toplantıları, yürüyüş, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtımı ve pankart-asma gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01’den 23.59’a kadar bir gün süreyle geçerli olacak.