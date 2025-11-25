İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de yaptıkları casusluk faaliyetinin deşifre edildiğini duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 kişinin yakalandığı, yurt dışında olan bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANLARI HEDEF ALINMIŞ!

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülmekte olan 'Siyasal veya Askeri Casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden;

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personeller,

Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon,

• Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edilmiştir.

Tespit edilen 4 şahsın yakalanmasına suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25.11.2025 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkartılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."