İstanbul'da saat 19.44'te merkez üssü Karadeniz Arnavutköy açıkları olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 13.57 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli sallantının çevresel ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.