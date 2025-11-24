İstanbul Valiliği sabah saatlerinde İstanbul'daki bütün kaymakamlıklara, emniyet müdürlüklerine ve il jandarma komutanlıklarına 02.07.2025 tarihli İstanbul'da yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının 5. maddesinde karar verildiğini bildirdi.

Özellikle haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirlilik yarattığı iddiasıyla İstanbul Valiliği bu riski azaltmak amacıyla sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park-bahçe yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müdahale edilmesi yönünde bir genelge çıkardı.

Konunun sıralı sorumlu amirlerce takip edilmesi de talep edildi.

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİNİN TOPLATILMASI..."

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

HAŞERE VE KEMİRGEN POPÜLASYONUNUN ARTIŞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."