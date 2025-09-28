Son Dakika Haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem Kütahya, İzmir, Balıkesir, Bursa, Uşak, İstanbul, Bİlecik, Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 12.59'da ve yerin 8.4 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi 5.5 olarak açıkladı.

Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamada depremin Simav'ın Yemişli'ye 1.59 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Deprem ayrıca Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

ŞENER ÜŞÜMEZSOY İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta hissedilen şiddetli depremin ardından akıllara 6 gün önce Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaptığı deprem uyarısı geldi.

Üşümezsoy, “Asıl deprem Kütahya’nın Simav ilçesinde bekleniyor” demişti.

Üşümezsoy ayrıca geçtiğimiz ay şunları söylemişti:

"Simav'da 40 km'lik bir fay var, 10 km'si kırılmış. O fayda 6.5'lik deprem potansiyeli var"

ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Kütahya Simav'da 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Deprem saat 13.12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

KÜTAHYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın yaptığı açıklamada ciddi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydederken şunları söyledi:

"Aziz hemşehrilerim,

Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."