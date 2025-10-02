Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5.0 büyüklüğünde, 6.71 km derinliğinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD 5.0 - KANDİLLİ 5.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 12.5 km olarak açıkladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...