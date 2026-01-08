İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları, vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.
İDO’nun sitesinde ise hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi.