İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Büyükada-Sedef Adası, Adalar-Beşiktaş, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.

