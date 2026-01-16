İBB Afet İşleri Dairesi AKOM, İstanbul için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

"RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK"

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgârın, cumartesi gününden itibaren pazar gününe kadar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (20–50 km/s) eseceği öngörülüyor.

“YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ KAR, SULU KAR ŞEKLİNDE ETKİLİ OLACAK”

Cumartesi günü bölgede aralıklı ve yerel yağışlar beklenirken, yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren (08.00) karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği bildirildi. Pazar günü akşam saatlerinden (16.00) sonra sıcaklıkların 2°C ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor. Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Pazar gecesi ile pazartesi sabah saatlerinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması istendi. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi ve yapılacak uyarılar doğrultusunda gerekli müdahale çalışmalarının sürdürülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da cumartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, pazar günü havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kara dönüşeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Pazar günü en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor. Kentte özellikle yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.