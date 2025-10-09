Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün İstanbul'un Şile, Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya illinin kuzeyinde(Kaynarca, Karasu, Kocaali) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu uyarı yer aldı:

"Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

JET AKIM İSTANBUL'A ULAŞTI

Ayrıca Karadeniz üzerinde etkili olan aşağı seviye jet akımı nedeniyle İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Jet akımının İstanbul’u 48 saat boyunca etkilemesi ve İstanbul ve çevre illerde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise (MGM), sağanak yağışlar nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlarken İstanbul’un kuzey ilçelerinin de yağış alabileceği, sistemin hareketine bağlı olarak merkez ilçelere kadar inme ihtimali bulunduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.