Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin saat 09:41'de meydana geldiğini ve derinliğinin 10.38 kilometre olduğu duyurdu.
Deprem Balıkesir ve çevre illerin yanı sıra İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Deprem Manisa il merkezine 93, Uşak il merkezine ise 109 kilometre mesafede meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:09:41:40 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.29 E
Derinlik:10.38 km
