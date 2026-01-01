İsviçre’nin kayak merkezleriyle ünlü Crans-Montana kasabasındaki bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi sırasında nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi.

Valais kanton polisi sözcüsü Gaetan Lathion, patlamanın ardından binada yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sosyal medyada, barın dışındaki sokakta çekilmiş gibi görünen bir fotoğrafta, barın önünde ambulanslar ve bir itfaiye aracı girdiği görüldü.

Patlama, gece kulübünün bahçe barında meydana geldi. Le Constellation isimli bar, turistler için popüler bir mekan.

İsviçre medyası Blick, polis sözcüsüne atıfta bulunarak patlama anında barda 100'den fazla kişinin bulunduğunu bildirdi.

BBC'nin haberine göre yerel polis kısa süre içinde yeni bir açıklama yapacak. Kaç kişinin öldüğü sorusuna ise "henüz söyleyemeyiz. Birden fazla" yanıtını verdi.

Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

