Eskişehir'de AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Parti üyesi Mehmet Emin Korkmaz kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
İYİ Parti disiplin kurulu Korkmaz'ı partiden ihraç etti.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento İle İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef alan şahsın partiden ihraç edildiğini açıkladı."
İşte Korkmaz'ın o paylaşımı: