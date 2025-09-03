Son Dakika Haberi... Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına eğitim uçağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı.

İzmir İli Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi’nde düşen eğitim uçağının Selçuk Havalimanı’ndan havalandığı, kazada pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun yaşamını yitirdiği bildirildi.







Uçağın, Türk Hava Kurumuna ait Cessna-172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN A ÇIKLAMA

İzmir'in Torbalı İlçesi Kırbaş Mahallesi'nde düşen eğitim uçağıyla ilgili İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı İlçesi Kırbaş Mevkiinde 03.09.2025 (bugün) sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.









