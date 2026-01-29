Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var. İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor.

TÜPRAŞ’taki patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlama bakım işlemleri yapılan bir akaryakıt tankında yaşandı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yok. Yangın kontrol altına alınmış durumda.

TÜPRAŞ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

TÜPRAŞ'tan konu hakkında açıklama geldi:

“İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”