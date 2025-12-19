Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta saat 16:19'da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu. Merkez üssü Göksun açıklanan depremin derinliği ise 10.82 km olarak ölçüldü.