Kapalıçarşı merkezli “kara para” ağına yönelik 4. dalga operasyonda, 14 ilde 80 şüpheli gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ AKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı bölgesinde 'kara para' soruşturması kapsamında forex ve bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi.

Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

14 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.