Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemiye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma -12 Römorkörünün müdahale ettiğini bildirdi.

"GEMİLERE DIŞARIDAN MÜDAHALE VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan son durum bilgisinde, “Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan *KAIROS* isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir” denildi.

KOCAELİ VALİLĞİNDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

"25 MÜRETTEBAT SAĞ OLARAK KURTARILDI"



Mürettebattan bilgi alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Saat 17.00 sularında, bugün hareket halinde olan bir gemide, sebebi henüz netleşmemiş yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gemi, Kandıra ilçemize bağlı Kefken Sahili'nin 28 mil açığında bulunuyordu. Olay duyulur duyulmaz Ulaştırma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket eden Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler gemiye yanaştı. İlk amaç mürettebatı kurtarmaktı. Yangın tehlikesi altındaki 25 mürettebat, ekiplerimizin hızlı ve ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Şu anda Kefken Limanı’na ulaşmış durumdalar. Olay duyulduğu anda bölgeye yönlendirilen ambulans ekiplerimiz, mürettebatın ilk müdahalelerini yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor" dedi.

"YARALANAN YOK"



Hem mürettebattan hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanma vakasının olmadığını aktaran Vali Aktaş, "Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiştir. Bilgi kesinleştikçe açıklama yapılacaktır. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi dahil tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır. Büyük bir yangın. 25 kişiyi sağ salim kurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU: GEMİLER BİZİM KARA SULARIMIZDA



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "KAIROS’ isimli gemiye Nene Hatun ve beraberinde iki tane daha kurtarma botumuz müdahale ediyorlar. Gemi boş olmasına rağmen zaman zaman patlama oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma bakanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı ile koordinasyon içindeyiz. Saldırı mıdır, patlama mıdır, mayına çarpma mıdır bunu netleştireceğiz. Kıyılarımıza yakın olması bizim bu konudaki hassasiyetimizi üst seviyeye çıkarmıştır. Gambiya bayraklı gemiler, farklı ülkelerden personel var. Hiçbirinin sağlık problemi yoktur ama ihtiyaten sağlık ekipleri genel bir kontrol yapıyorlar. İkinci geminin kaptanı ile iletişime geçildi, personelde yaralanma yok, ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz gittiğinde daha net bilgi alacağız. Her iki gemi de bizim kara sularımızda ilk aldığımız bilgiye göre. Gemilerin yaptırım altında olup olmadığı konusunda yorum yapmak istemiyorum. Gemideki personel, 19’u Çinli, 4’ü Bangladeşli, 1’i Myanmar’lı, 1’i Endonezya’lı. İlk etapta alınan bilgiye göre dışarıdan bir müdahale olduğu noktasında" dedi.