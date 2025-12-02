Karadeniz’de son günlerde art arda yaşanan tanker saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bugün ayçiçek yağı taşıyan bir geminin saldırıya uğradığı bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’dan Gürcistan’a seyreden geminin açık denizde hedef alındığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, “MIDVOLGA-2 tankeri Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken, kıyılarımızdan yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Gemide bulunan 13 personelin sağlık durumunda olumsuzluk yoktur ve herhangi bir yardım talebi bulunmamaktadır. Gemi kendi imkânlarıyla Sinop’a doğru ilerlemektedir” denildi.

Karadeniz’in Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde geçtiğimiz günlerde de iki ticari gemi dış etkiyle vurulmuştu. Gambiya bayrağı taşıyan “KAIROS” ve “VIRAT” isimli gemilere yönelik saldırılar sonrası bölgede hareketli saatler yaşanmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, isabet alarak yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. KEGM’nin açıklamasında, tahliyenin ardından KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN acil müdahale gemisinin gece boyunca yangına müdahale ettiği, soğutma çalışmalarının ise kesintisiz sürdüğü belirtilmişti.