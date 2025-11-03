Son dakika.... Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıkladı. Buna göre kasım ayında yapılacak kira artış oranında tavan sınırı yüzde 37,15 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan kasım ayı kira artış oranı ise yüzde 37,15 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Kasım 2025

Kira artış oranı: Yüzde 37,15

Kira artış tutarı: 9.287,50 TL

Yeni kira tutarı: 34.287,50 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: Yüzde 56,35

Şubat: Yüzde 53,83

Mart: Yüzde 51,26

Nisan: Yüzde 48,73

Mayıs: Yüzde 45,80

Haziran: Yüzde 43,23

Ağustos: Yüzde 41,13

Eylül: Yüzde 39,62

Ekim: Yüzde 38,36

Kasım: Yüzde 37,15